Происшествия

К-2 возвращается: опубликовано видео уничтожения позиции НВФ

В результате удара ВСУ, были убиты несколько боевиков

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В зоне проведения ООС на временно оккупированных территориях Донбасса бойцы ВСУ уничтожили одну из позиций подразделений незаконных вооруженных формирований. Видео успешной операции ВСУ выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы, передает УРА-Информ.

При этом, в ВСУ не объяснили, на каком участке фронта и когда произошел данный эпизод. Однако, по словам бойцов, видео было обнародовано только сейчас из-за «некоторых технических проблем».

«Где-то на просторах Донецкой области был себе опорный пункт, где службу несли „бравые“ воины из „Востока“, который основал Александр Ходаковский. Служили они не очень мирно, вели огонь по нашим позициям по различных видов вооружения, чем доставляли немало хлопот», — пишут в 54 бригаде.

Помимо этого, в ВСУ отметили, что разведка Украины вела наблюдение за этой позицией. Вскоре после этого по ней был нанесен огневой удар. Стоит отметить, что в результате удара ВСУ, были убиты несколько боевиков.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированную часть Донецкой области якобы прибыла делегация военных советников НАТО. Она была замечена в Мариуполе.

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