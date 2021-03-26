Общество Политика

Украина должна быть готова: Кравчук прогнозирует расширение агрессии РФ

Кремль, по мнению Кравчука, может прибегнуть к любым агрессивным воздействиям

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Первый глава украинского государства, а также ныне глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация может расширить свою агрессию против Украины. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Дом», передает УРА-Информ.

При этом, лидер ТКГ подчеркнул, что сейчас украинский народ должен быть готов ко всему. По словам Кравчука, Россия не воспринимает Украину, как самостоятельное государство.

«Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: „Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России“. То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию, может, как губернию», — отметил политик.

Кремль, по мнению Кравчука, может прибегнуть к любым агрессивным воздействиям. При этом, Украина будет жестко сопротивляться.

«Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткое. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в рамки международного права», — добавил он.

Ранее сообщалось, что первый президент украинского государства, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук выступил за расширение количества участников «нормандского формата». Он предлагает ввести в него США. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Президентский рейтинг: Зеленский продолжает улучшать позиции

Президента готовы поддержать, почти 25 процентов украинцев

Гинеколога обвинили в растлении 710 женщин: стороны договорились о рекордной выплате

Женщинам выплатят 852 миллионов долларов

Очередные ограничения: кто теперь на сможет покинуть ОРДО

Новые правила приняли в так называемом «минюсте»

«Занимают дома и выгоняют людей», — российские пропагандисты о «Правом секторе»

Возле Покровска на железной дороге якобы стоят составы с военной техникой

В ТКГ рассказали, в каком случае Украина подаст воду в Крым

Вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы

Кому подчиняются НВФ: это не Пушилин

Пушилина во «главе» ОРДО скоро сменят.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap