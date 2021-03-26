Украина должна быть готова: Кравчук прогнозирует расширение агрессии РФ

Кремль, по мнению Кравчука, может прибегнуть к любым агрессивным воздействиям

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Первый глава украинского государства, а также ныне глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация может расширить свою агрессию против Украины. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Дом», передает УРА-Информ.

При этом, лидер ТКГ подчеркнул, что сейчас украинский народ должен быть готов ко всему. По словам Кравчука, Россия не воспринимает Украину, как самостоятельное государство.

«Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: „Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России“. То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию, может, как губернию», — отметил политик.

Кремль, по мнению Кравчука, может прибегнуть к любым агрессивным воздействиям. При этом, Украина будет жестко сопротивляться.

«Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткое. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в рамки международного права», — добавил он.

Ранее сообщалось, что первый президент украинского государства, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук выступил за расширение количества участников «нормандского формата». Он предлагает ввести в него США.