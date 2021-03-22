«Будем освобождать „наши земли“»: в Горловку зашли танковые и штурмовые группы «ЛДНР»

Военная техника боевиков уже занимает боевые позиции на территории Горловки

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Члены незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса в социальных сетях сообщают, что в неподконтрольную Украине Горловку зашли многочисленные танковые и штурмовые группы подразделений «ЛДНР». Ополченцы отмечают, что военная техника боевиков уже занимает боевые позиции на территории Горловки. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местных жителей в социальных сетях.

«Нас не бросили! Ура! Подмога пришла! Все добро на линии фронта! Будем освобождать наши земли!», — пишет житель ОРДЛО.

«Наша техника массово выходит с баз хранения и идет к линии фронта отражать грядущую украинскую атаку. Наши танковые отряды занимают боевые позиции в Горловке. Тайны в этом нет, ВСУ о ней уже знают», — отметил житель Горловки.

Ранее сообщалось, что в последнее время взаимоотношения Украины с РФ сильно обострились по всем направлениям. В Кремле предпочитают использовать агрессивную риторику. Там уже прямо утверждают, что Россия не позволит правительству Украины восстановить территориальную целостность государства. В Кремле заявляют о помощи «ЛДНР».