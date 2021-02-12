Мощный взрыв в РФ уничтожил торговый центр: подробности

Внутри здания был охранник

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В столице Северной Осетии — Владикавказе, рано утром, 12 февраля, прогремел сильный взрыв в трехэтажном здании. В нем находился супермаркет. Об этом пишет УРА-Информ.

К счастью, посетителей в здании не было. Взрыв произошел около 7:30. Супермаркет в здании работает с 9:00.

Стоит отметить, что на верхних этажах здания располагались офисы. Взрыв полностью уничтожил здание, там ничего не осталось.

Один из очевидцев происшествия рассказал, что в трехэтажном здании было кислородное охлаждения. Именно оно и могло дать течь.

По предварительным данным, внутри здания был охранник. Спасатели вытащили мужчину из-под завалов живым. Сейчас он доставлен в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вышла на след двух украинцев, которые собирали секретную информацию в военной сфере Украины для ФСБ РФ. СБУ задержала злоумышленников.