Общество

COVID-19 «помолодел»: более 40% заболевших — граждане от 30 до 50 лет

Дети в возрасте до 17 лет составляют 6,6% заболевших

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Больше всего больных коронавирусом киевлян в возрасте от 30 до 49 лет. Известно, что это 40,1% из всех заболевших за период пандемии коронавирусной болезни. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«Немного общей статистики, потому что часто спрашивают, кто в Киеве больше болеет коронавирусом. С подтвержденных случаев среди больных в столице: 58% женщин — 76 613 случаев и 42% мужчин — 54 934 человека. Среди заболевших — 8659 детей: 4438 мальчиков и 4221 девочка — это чуть больше 6,6% », — написал Виталий Кличко.

Также Кличко добавил, что дети в возрасте до 17 лет составляют 6,6% заболевших, киевляне в возрасте от 18 до 29 лет составляют 13,4% от всех заболевших. Также известно, что граждане в возрасте 30-49 лет — наиболее поражена категория населения. Они составляют 40,1% всех заболевших. Киевляне в возрасте от 50 до 64 лет составляют 25,7% из всех заболевших коронавирусной инфекцией нового поколения. Люди 65 лет и старше составили 14,2%.

«Больше всего случаев заболевания — среди активной части общества — людей 30-49 лет. Пожилые люди больше прислушиваются к рекомендациям и соблюдают правила. Я призываю всех не пренебрегать правилами и беречь себя » — отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что 12 февраля, на территории Украины официально подтверждено 4 773 новых случая коронавирусной болезни нового типа COVID-19. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Disney закрывает мультипликационную студию: причины

Blue Sky Studios была основана в 1987 году лауреатом премии «Оскар» Кристофером Уэджем

СБУ задержала агентов ФСБ, собиравших военные тайны

Уличенным агентам ФСБ РФ инкриминируют государственную измену

Послы стран «Большой семерки» рассказали миру всю правду о войне на Донбассе

В день пребывания Президента и дипломатов была шестая годовщина начала переговоров в Минске

Вода на Донбассе загрязнена радиацией, — Кравчук в ООН

МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях

Зеленский назвал причину обострения ситуации на Донбассе

Увеличение в последние недели количество обстрелов действительно «связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы»

Количество смертей от COVID-19 в Украине близиться к 25 тысячам

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap