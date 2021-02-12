COVID-19 «помолодел»: более 40% заболевших — граждане от 30 до 50 лет

Дети в возрасте до 17 лет составляют 6,6% заболевших

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Больше всего больных коронавирусом киевлян в возрасте от 30 до 49 лет. Известно, что это 40,1% из всех заболевших за период пандемии коронавирусной болезни. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«Немного общей статистики, потому что часто спрашивают, кто в Киеве больше болеет коронавирусом. С подтвержденных случаев среди больных в столице: 58% женщин — 76 613 случаев и 42% мужчин — 54 934 человека. Среди заболевших — 8659 детей: 4438 мальчиков и 4221 девочка — это чуть больше 6,6% », — написал Виталий Кличко.

Также Кличко добавил, что дети в возрасте до 17 лет составляют 6,6% заболевших, киевляне в возрасте от 18 до 29 лет составляют 13,4% от всех заболевших. Также известно, что граждане в возрасте 30-49 лет — наиболее поражена категория населения. Они составляют 40,1% всех заболевших. Киевляне в возрасте от 50 до 64 лет составляют 25,7% из всех заболевших коронавирусной инфекцией нового поколения. Люди 65 лет и старше составили 14,2%.

«Больше всего случаев заболевания — среди активной части общества — людей 30-49 лет. Пожилые люди больше прислушиваются к рекомендациям и соблюдают правила. Я призываю всех не пренебрегать правилами и беречь себя » — отметил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что 12 февраля, на территории Украины официально подтверждено 4 773 новых случая коронавирусной болезни нового типа COVID-19.