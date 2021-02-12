У жителей ОРДЛО «власти» могут начать отбирать квартиры

«Власть» ОРДЛО должна набраться политической воли и начать процесс национализации бесхозного имущества граждан

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На временно оккупированных территориях Луганской области предлагают «национализировать» «бесхозное» жилье, которое было оставлено переселенцами и «ЛНР». Такое предложение сделали местные блогеры. Об этом пишет УРА-Информ.

«Давайте вспомним, сколько квартир пустует по „республике“? За чей счет их содержать? Суммы набегают нехилые. Россия не может вечно кормить территории. Да и оплачивать за счет средств олигархов, которые давно в РФ контролируют ЖКХ, никто не собирается. Так кому же платить по счетам?! Правильно! За себя и за того парня придется рассчитываться жителям „ЛНР“»,- отмечают блогеры.

По их мнению, «власть» ОРДЛО должна набраться политической воли и начать процесс национализации бесхозного имущества граждан.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вышла на след двух украинцев, которые собирали секретную информацию в военной сфере Украины для ФСБ РФ. СБУ задержала злоумышленников.