Австралия в огне: там вновь начались масштабные лесные пожары

В результате пожара сгорел 71 дом

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В Австралии вновь вспыхнули лесные пожару. На этот раз огонь раскинулся вокруг города Перт. Сотни жителей города уже покинули свои дома в рамках эвакуации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Стоит отметить, что пожар вспыхнул еще в понедельник, первого февраля. Он приближается к городу в котором проживают два миллиона людей. Также этот пожар стал одним из самых больших за последние несколько лет. В результате возгорания уже сгорело более 9 тысяч гектаров леса. Спасатели отмечают, что пламя быстро распространилось в регионе из-за сильного порыва ветра.

«Независимо от того, находитесь ли вы в изоляции или на карантине из-за COVID-19, вы должны делать все, чтобы обезопасить себя и своих близких», — заявили в департаменте пожарной безопасности.

Также в результате пожара сгорел 71 дом, и пострадало шестеро спасателей.

Ранее сообщалось, что небывалая жара привела к пожарам в южных частях Западной Австралии, Южной Австралии и Тасмании.