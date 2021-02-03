Происшествия

Австралия в огне: там вновь начались масштабные лесные пожары

В результате пожара сгорел 71 дом

Время чтения: 44 Секунд

В Австралии вновь вспыхнули лесные пожару. На этот раз огонь раскинулся вокруг города Перт. Сотни жителей города уже покинули свои дома в рамках эвакуации. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Стоит отметить, что пожар вспыхнул еще в понедельник, первого февраля. Он приближается к городу в котором проживают два миллиона людей. Также этот пожар стал одним из самых больших за последние несколько лет. В результате возгорания уже сгорело более 9 тысяч гектаров леса. Спасатели отмечают, что пламя быстро распространилось в регионе из-за сильного порыва ветра.

«Независимо от того, находитесь ли вы в изоляции или на карантине из-за COVID-19, вы должны делать все, чтобы обезопасить себя и своих близких», — заявили в департаменте пожарной безопасности.

Также в результате пожара сгорел 71 дом, и пострадало шестеро спасателей.

Ранее сообщалось, что небывалая жара привела к пожарам в южных частях Западной Австралии, Южной Австралии и Тасмании.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

На Донбассе детей готовят к участию в боевых действиях, — Генпрокуратура

Всего с начала войны в противоправную деятельность вовлечены более 100 детей

На Донбассе снова стреляют: погиб украинский военный

У 38-летнего погибшего украинского военнослужащего остались родители в Николаевской области

Дело Шеремета: суд продлил меры подозреваемым в убийстве

В суд пришли народные депутаты, которые хотели взять на поруки Андрея Антоненко

Людей насильно удерживаю в ОРДО: в «штабе» «ДНР» прокомментировали ситуацию

Разрешение на выезд нужно получать потому, что «вы же все равно будете возвращаться»

НВФ на Донбассе активно укрепляют позиции: повышают готовность артиллерии

На территориях ОРДЛО осуществляется перемещение бронегруппы НВФ

Скандал в США: полиция надела наручники на 9-летнюю девочку и использовала газ (ВИДЕО)

Странный случай произошел в Рочестере

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap