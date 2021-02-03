Каменских призналась в любви, но не Потапу

Фанаты творчества Каменских сразу отреагировали на ее признание

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Украинская популярная исполнительница Настя Каменских призналась в любви, но не своему мужу, — Потапу. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Instagram Каменских.

Звезда опубликовала новое фото в своем профиле Instagram. На нем она в романтическом образе. Девушка поблагодарила своих поклонников за поддержку.

«Друзья мои, я получила от вас столько тепла и добрых слов. Вы такие светлые, душевные и чувствующие люди. Благодарю каждого из вас за невероятную поддержку и энергию добра.

Я очень надеюсь, что моя музыка, песни, мои видео, все, что я делаю — дарит вам столько же счастья, вдохновения и радости, сколько дарите мне вы! Спасибо. Люблю вас и желаю, чтобы каждый день был счастливым!», — написал Каменских.

Фанаты творчества певицы незамедлительно отреагировали на теплые слова от исполнительницы и засыпали певицу комментариями:

«Благодарю тебя и твоего супруга за то, что вы передаёте такое количество энергии любви и добра! Желаю вам счастья и удовольствия от жизни получать! С уважением и любовью» — написала поклонница Насти.

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