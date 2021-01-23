Происшествия

Маршрутка против поезда: под Львовом произошло необычное ДТП

ДТП произошло около 09:00 на железнодорожном переезде перегона «Ставчани – Любинь Великий»

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Рано утром, в субботу, 23 января, маршрутка, которая следовала маршрутом «Львов – Пустомыты» столкнулась с поездом. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу «Львовской железной дороги».

Стало известно, что водитель транспортного средства, перевозящего пассажиров, пытался проехать железнодорожный переезд, не реагируя на красный сигнал светофора.

«Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов – Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд. Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние до неожиданного препятствия оказалась недостаточной, чтобы предотвратить столкновение », – отметили в ЛЖД.

Известно, что необычное ДТП произошло около 09:00 на железнодорожном переезде перегона «Ставчани – Любинь Великий». Сообщается, что в ДТП пострадали двое пассажиров автобуса. Их уже доставили в больницу, однако об их состоянии ничего не известно.

Ранее сообщалось, что согласно информации, опубликованной властями Мадрида и местной архиепископией, владеющей недвижимостью, причиной взрыва в столице в среду, скорее всего, стала неисправность газовой печи. В результате взрыва два человека погибли и 11 получили ранения.

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