Общество Политика

Боевики передадут пленных через Минск, — Денисова

Речь идет о передаче заложников с участием кума Путина и лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука

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Пророссийские боевики планируют передавать военнопленных по маршруту Ростов-на-Дону — Минск — Киев. Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила в комментарии Радио Свобода, передает УРА-Информ.

«Мы узнали новую информацию, ее распространили. Наша информация была правильная. Затем другую информацию начали распространять некоторые политики, якобы будут через Майорск. А потом все же произошло так, как произошло. То есть, они по планам поехали через Донецк — Луганск — Ростов-на-Дону — Минск. Затем нужно, чтобы это решали уполномоченные органы по пропуску», — отметила она.

Также она добавила, что больше информации со стороны боевиков относительно передачи пленных граждан пока что не поступало.

Ранее сообщалось, что главным вопросом в переговорах между Украиной и Российской Федерацией является вопрос доверия. 

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