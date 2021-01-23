Митинг в поддержку Навального: в РФ начались первые задержания

Самая сложная ситуация во Владивостоке: там уже начались жёсткие задержания. Как минимум одного человека доставили в автозак без сознания.
Сегодня на территории РФ граждане выходят на мирный митинг в поддержку оппозиционера, который был отравлен нервно-паралитическим веществом. В России уже начались первые задержания на акциях в поддержку политика. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой российские СМИ.
Первые акции мирного протеста граждан состоялись на Дальнем Востоке России. Они уже начались в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Там на улицы городов вышли тысячи человек. Российские силовики стали задерживать людей на мирных митингах в поддержку оппозиционера.
Также стоит отметить, что акции протеста уже прошли как минимум в 13 крупных городах Российской Федерации. Количество задержанных жителей страны стремительно растет.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к сайтам, которые призывают граждан России участвовать в незаконных акциях протеста, которые запланированы на 23 января.