Митинг в поддержку Навального: в РФ начались первые задержания

Самая сложная ситуация во Владивостоке: там уже начались жёсткие задержания. Как минимум одного человека доставили в автозак без сознания.

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Сегодня на территории РФ граждане выходят на мирный митинг в поддержку оппозиционера, который был отравлен нервно-паралитическим веществом. В России уже начались первые задержания на акциях в поддержку политика. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой российские СМИ.

Первые акции мирного протеста граждан состоялись на Дальнем Востоке России. Они уже начались в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. Там на улицы городов вышли тысячи человек. Российские силовики стали задерживать людей на мирных митингах в поддержку оппозиционера.

❗️Жесткие задержания во Владивостоке



Видео: штаб Навального во Владивостоке pic.twitter.com/42ldSTYgo2 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

На акциях протеста в Хабаровске задержано уже несколько десятков человек pic.twitter.com/OFesLJoAjx — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Также стоит отметить, что акции протеста уже прошли как минимум в 13 крупных городах Российской Федерации. Количество задержанных жителей страны стремительно растет.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к сайтам, которые призывают граждан России участвовать в незаконных акциях протеста, которые запланированы на 23 января.