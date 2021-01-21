Что это было: стала известна причина взрыва в Мадриде

Все из-за неисправной печи

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Согласно информации, опубликованной властями Мадрида и местной архиепископией, владеющей недвижимостью, причиной взрыва в столице в среду, скорее всего, стала неисправность газовой печи. В результате взрыва два человека погибли и 11 получили ранения.

В заявлении, сделанном вчера вечером, мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда признал, что после предварительной оценки места трагедии «все, похоже, было вызвано неисправной газовой печью», пишет УРА-Информ со ссылкой на испанские СМИ.

На аналогичную причину взрыва указал и кардинал Карлос Осоро, епископ мадридской архиепископии. Он пояснил, что взрыв произошел при ремонте газовой печи, которая несколько дней не работала.

— Один человек, который был на том месте, где ремонтировали устройство, все еще находится в розыске, — сказал кардинал Осоро.

В службах не исключают, что на месте взрыва могло быть больше людей. Они подтвердили, что поздно вечером в среду продолжались обыски и постепенный снос верхних этажей этого шестиэтажного здания.

По данным полиции, среди подтвержденных погибших в результате взрыва есть техник, который ремонтировал печь.

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