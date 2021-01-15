Общество Происшествия

Жители ОРДЛО сидят без газа: что случилось

Местные жители считают, что газопровод был взорван специально

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В Глафировке, которая находиться на территориях временно оккупированных территориях Луганской области, взорвался газопровод высокого давления. Это произошло в ночь на 15 января, около 03:00. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Село, неподалеку от которого произошла авария, а также окрестные населенные пункты видели огромное зарево. Пожар набирал обороты до 7:00.

«Газа не стало в 3 утра. В 6 выходил на улицу, было огромное зарево. В 7 огонь еще тушили, не могли никак потушить», — пишет один из местных жителей.

Местные жители считают, что газопровод был взорван специально, так как грядут морозы.

В Лутугинском районе было отключено газоснабжения. Предварительно стало известно, что газа не будет ближайшие несколько дней, а то и больше.

Ранее сообщалось, что на одной из котельных Буденовского района Донецка, который является временно неподконтрольным украинскому правительству, началась утечка воды. 

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