Еще один локдаун в Украине в феврале: на что пойдут власти

Не закончился один локдаун, так скоро может начаться второй

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На данный момент в Украине продолжается январский локдаун, который будет действовать до 25 января. источник из Офиса Президента сообщает, что в ОП уже моделируют ситуацию и прорабатывают варианты, которые будет необходимо вводить в феврале, когда может подскочить статистика заболевания коронавирусом.

В тоже время власть может пойти и другим путем и ввести тотальный карантин и в других целях, чтобы снизить напряжение в обществе, так как на февраль планируются в Украине масштабные протесты из-за поднятия цен на коммунальные услуги. В связи с эти могут даже закрыть общественный транспорт и метро, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Источник дополняет, что если в кулуарах договорятся и тарифный майдан не случится, то в максимальном случае введут карантин выходного дня или упрощенный локдаун (это даже при высокой статистике заболевания)», — пишет паблик.

Источник сделал главный акцент, что возможный повторный локдаун также будет вводится не по факту, а по политической необходимости.

Ранее мы сообщали, что Украину ждет тарифный майдан.