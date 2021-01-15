«Вода станет зеленой»: дончан предупредили о качестве воды

Уранин якобы абсолютно безопасен для здоровья человека

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На одной из котельных Буденовского района Донецка, который является временно неподконтрольным украинскому правительству, началась утечка воды. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Стало известно об аварии, которая негативно сказалась на работе котельной. Также местных жителей уже предупредили о том, что вода может поменять цвет и стать зеленой. К текущему моменту коммунальные службы ищут место утечки.

«Чаще всего поиск утечки производится механическим способом. То есть, работники сферы ЖКХ выходят на улицы и визуально ищут место аварии. Когда порыв не удастся найти применяется уранин, который добавляют в закрытые системы теплоснабжения для исключения утечек и несанкционированных сливов теплоносителя. Таким образом дефекты теплообменников проявляются окрашиванием в зеленый цвет горячей воды», — отметил директор департамента Денис Чуприна.

Уранин, как отмечают коммунальщики, якобы абсолютно безопасен для здоровья человека.

Ранее сообщалось, что 15 января, на границе России и временно оккупированных территориях восточной Украины собираются огромные очереди из транспортных средств.