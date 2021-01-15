Политика

Зеленский поговорил с Меркель: что обсуждали политики

Германия остается надежным другом и партнером для Украины

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Глава украинского государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Президент Украины поделился подробностями разговора на своей странице в Twitter, передает УРА-Информ.

Зеленский отметил, что затронул с Меркель и тему урегулирования вооруженного конфликта на территориях восточной Украины.

Германия, как отметил гарант украинской Конституции, остается надежным другом и партнером для Украины.

«Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе», — написал президент.

Пока что, других подробностей телефонного разговора с канцлером Германии лидер Украины не раскрывал.

Ранее сообщалось, что пятого января, президент РФ Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель провели телефонный разговор. Во время беседы политики обсудили ряд важных экономических и политических вопросов, а также и вопрос оккупации Россией территорий на востоке Украины.

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