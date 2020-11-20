Происшествия

Война на Донбассе: Россия отправила боевикам новейшее вооружение

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Российская Федерация, которая заявляет, что не является стороной конфликта на Донбассе, в очередной раз отправила новую партию своего вооружения для боевиков.

Так Международное разведывательное сообщество InformNapalm сообщило о том, что в ОРЛО был обнаружен новейший российский комплекс «Наводчик-2». Стоит отметить, что в состав комплекта входят 7 БПЛА типа «Гранат» различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км. Такой комплекс используют для того, чтобы выполнять разведывательные другие задачи, в том числе для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на InformNapalm.

В СММ ОБСЕ впервые об этом комплексе сообщили еще 14 ноября этого года. Там отметили, что  вместо комплекса радиоэлектронной борьбы СБ-341В Леер-3 при детальном анализе был обнаружен пункт управления БПЛА «Наводчик-2».

В тоже время InformNapalm сумела получить подтверждение этих данных в виде фотографий. Рядом со станцией управления также были замечены 3 ящика для хранения и транспортировки БПЛА.

Ранее в ОРДО сообщили. Условие для обмена пленными с Украиной.

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