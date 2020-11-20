Общество

Тотальный карантин в Украине: стала известна дата, когда его могут ввести

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Показатели заболеваемости коронавирусной инфекции продолжают расти. А это значит, что скорее всего, если не поможет карантин выходного дня, Кабинету министров придется снова ввести тотальный карантин по всей стране, то есть – локдаун.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после общения мэров городов с премьер-министром Денисом Шмигалем отметил, что такая возможность существует. Он отметил, что карантин выходного дня является некой подготовкой к локдауну. При этом он заявил, что тотальный карантин могут ввести уже в декабре.

Об этом пишет УРА-Информ.

«Мы говорили о карантине выходного дня. Позиция правительства, к сожалению, неизменна — карантин выходного дня будет. Кроме того, даже высказано мнение, и премьер-министр, даже то, что я думал, что так будет, что это плановая подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучили цифры, что этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря в таком оптимистическом — 20-25 декабря будет на несколько недель локдаун», — рассказал городской голова Ивано-Франковска.

При этом Марцинкив добил, что если локдаун все-таки введут то это будет катастрофой для экономики.

Ранее мы сообщали, что только за последние сутки было выявлено почти 15 000 случаев заражения ковидом.

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