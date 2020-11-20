Общество

В ОРДО назвали условие для обмена пленными с Киевом: пойдет ли на это Украина?

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Уже практически прошел год с того момента, когда Украина и так называемые «Л/ДНР» проводили обмен пленными. На данный момент обсуждаются варианты новых обменов, но пока есть мало информации по этому поводу.

Так называемые «власти ДНР» рассказали при каких условиях пойдут на очередной обмен с Украиной. Представитель «ДНР» в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова заявила, что проведение обмена на данный момент возможно только в том случае, если в Контактной группе буде принято соглашение дорожной карты по реализации Минских соглашений и Украина со своей стороны одобрит эти «планы» «республики».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Она добавила, что эта карта была создана «ДНР» и до ее соглашения обмен вряд-ли состоится.

«Только после согласования этого документа на Контактной группе и его одобрения украинским парламентом, а также после прекращения уголовного преследования ранее освобожденных удерживаемых лиц может появиться реалистичная возможность проведения следующих обменов», — заявил Дарья Морозова.

Ранее мы сообщали, что «власти» ОРДО «предупредили» местных жителей о том, что в Украине для них готовят концлагеря.

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