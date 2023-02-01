Происшествия

Кого Кабмин сегодня уволил: Арахамия назвал имена политиков и чиновников

Родион Власов

Народный депутат от партии «Слуга Народа» Давид Арахамия решил раскрыть тех персон, которые были лишены своих должностей решением Кабинета министров.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил Арахамия в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, власти решили уволить сразу нескольких человек. Так, по решению Кабинета Министров было уволено:

  • Юрия Сотника – с должности первого заместителя председателя Гослесагентства;
  • Александра Щуцкого – с должности первого заместителя председателя Гостаможслужбы;
  • Андрея Лордкипанидзе с должности заместителя председателя Госпродпотребслужбы.

«Относительно заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского начато дисциплинарное производство, он отстранен от исполнения обязанностей», – заключил Арахамия в конце.

В данный момент неизвестно, кого еще могут уволить. Тем не менее, власти говорят о том, что, в первую очередь, будут нацеливаться на тех, кто попался на коррупционных скандалах. Так же это касается тех, кто использует свои полномочия в корыстных целях.

Напомним, в Украине внезапно похвалили Гиркина: экс-нардеп показал, какой совет он дал россиянам (видео).

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Родион Власов

ДБР во время обыска у главы Налоговой Киева нашли список её желаний: Мальдивы, шуба и миллион долларов (фото)

Сегодня утром,1 февраля, у руководства Киевской налоговой инспекции проводятся обыски в рамках дела по махинациям с НДС, расследуемого ГБР. Обыски проводят по фактам незаконного получения возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 млрд гривен.

Родион Власов

В РФ признали катастрофические потери: стало известно, сколько было ликвидировано оккупантов

Как оказалось, у Российской Федерации возникла серьезная проблема со штатом десантников, который сильно «поредел» со времени начала так называемой «спецоперации».

Родион Власов

У Кадырова жестко «прошлись» по Путину: стало известно, что творили чеченцы в Мелитополе

На территории оккупированного города в Запорожской области заместитель командира СОБР «Ахмат» Хасан Ибрагимов был причастен к жесткому преступлению против граждан Российской Федерации.

Родион Власов

В РФ начали блокировать изображение Путина: ВСУ сказали, что случилось

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание на то, что происходит в российском интернете.

Родион Власов

Джонсон звонил Путину перед вторжением в Украину: экс-премьер сказал, чем угрожали ему в РФ

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин всерьез угрожал ему ракетными ударами по Соединенному Королевству.

Родион Власов

Все варианты на столе – Блинкен признался, какую военную операцию США могут провести

Государственный секретарь Америки Энтони Блинкен признался, что Америка не намерена закрывать глаза на угрозы, которые могут подорвать существующий миропорядок.

Recent Post

Top Category