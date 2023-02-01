Кого Кабмин сегодня уволил: Арахамия назвал имена политиков и чиновников

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Об этой информации сообщил Арахамия в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, власти решили уволить сразу нескольких человек. Так, по решению Кабинета Министров было уволено:

Юрия Сотника – с должности первого заместителя председателя Гослесагентства;

Александра Щуцкого – с должности первого заместителя председателя Гостаможслужбы;

Андрея Лордкипанидзе с должности заместителя председателя Госпродпотребслужбы.

«Относительно заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского начато дисциплинарное производство, он отстранен от исполнения обязанностей», – заключил Арахамия в конце.

В данный момент неизвестно, кого еще могут уволить. Тем не менее, власти говорят о том, что, в первую очередь, будут нацеливаться на тех, кто попался на коррупционных скандалах. Так же это касается тех, кто использует свои полномочия в корыстных целях.

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