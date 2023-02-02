Политика

Лавров заявил, кто может стать следующим объектом российской агрессии после Украины (видео)

Родион Власов

Кремль уже ищет себе новую цель для военной агрессии.

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Об этой информации сообщил “Телеграм-канал Украина 365”,  передает Ura-inform.

Глава российского МИД Сергей Лавров начал критиковать политическое руководство Молдовы.  По его словам, Молдова может стать «новой Украиной» из-за возможного начала войны с РФ».

По мнению Лаврова, Запад «присматривает эту страну, как следующий инструмент в антироссийской политике». Россию же он рассматривает исключительно в контексте страны, которая будет держать оборону.

«Сейчас на эту роль рассматривают Молдову. Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами рвущегося в НАТО президента этой страны, которая имеет румынское гражданство, готова объединяться с Румынией и готова практически на все», -заявил Лавров.

Напомним, ранее сообщалось, США поставили ультиматум РФ: Лавров раскрыл, какое сообщение он получил через Египет.

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