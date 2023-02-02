Оззи Осборн объявил о завершении карьеры

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Об этой информации сообщил в Instagram Оззи Осборн, передает Ura-inform.

Знаменитый 74-летний рокер, которого называют «крестным отцом хеви-метала», заявил, что не в состоянии выступать на сцене из-за давней травмы. С 2020 года Оззи Осборн страдает на болезнь Паркинсона. Также после аварии, в которой исполнитель повредил позвоночник, он практически не передвигается самостоятельно.

Знаменитость заявил, что уход со сцены стал самым сложным решением в его жизни.

«Это, вероятно, одна из самых трудных вещей, которыми мне когда-либо приходилось делиться с моими преданными поклонниками. Как вы все, наверное, знаете, четыре года назад, в этом месяце, я попал в серьезную аварию, в результате которой повредил позвоночник. Моей единственной целью в течение всего этого времени было вернуться на сцену. Мой певческий голос в порядке. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии мое тело все еще физически слабо», – сказал Оззи Осборн.

На сцене Осборна не видели с 2019 года, когда у него должен был состояться большой тур по странам Европы.

«С чистой совестью я пришел к выводу, что физически не в состоянии выступать с моими будущими концертами в Европе и Британии. Я не могу совершить необходимое путешествие. Никогда бы я не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом. Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать, не переезжая из города в город и из страны в страну», – добавил звезда.

Также он поблагодарил семью, коллег, команду и фанатов за поддержку на протяжении всего его карьерного пути.

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