Новое наступление Путина: Данилов назвал сроки и направления возможного вторжения РФ

Время чтения: 53 Секунд



Об этой информации сообщила “Радио Свобода”, передает Ura-inform.

По его словам, российские власти любят привязываться к датам. Данилов отметил, что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины.

«Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это люди из «Совка», и они считают, что к годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-нибудь сделать», – сказал Секретарь СНБО.

Данилов отметил, что, прежде всего, захватчикам поставлена задача относительно Донецкой и Луганской областей – полностью выйти на границы этих областей.

Кроме подготовки к повторному полномасштабному вторжению на Донбассе, россияне проверяют обороноспособность украинских войск в Запорожье.

«Они сейчас уже неделю пытаются понять, что происходит на Запорожском направлении у нас с точки зрения обороны. Сейчас есть некоторое накопление войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в РФ на этот счет»– объяснил секретарь СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, Путин решил изменить цели войны – Цимбалюк рассказал, что случилось.