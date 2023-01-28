Глава Минобороны Италии спрогнозировал, когда может начаться Третья мировая война

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Об этой информации сообщил Оbozrevatel.com, передает Ura-inform.

Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что избежать Третьей мировой войны удастся лишь остановив российскую агрессию против Украины.

На встрече по вопросам безопасности так называемого расширенного Средиземноморья и войны России против Украины он также назвал причины, по которым может начаться Третья мировая.

Приветствуя своего парижского коллегу Себастьена Лекорню в Риме, министр обороны Италии сказал, что Третья мировая может начаться, когда российские танки будут в Киеве и на границе с Европой.

«Третья мировая война может начаться, если российские танки прибудут в Киев и границы Европы. Не позволить им приехать – это единственный способ остановить это»– отметил Крозетто.

Он подчеркнул, что безопасность Италии и Франции начинается с «восточного фронта и того, что происходит в Украине». Оба министра согласились, что российское вторжение в Украину является крупнейшей угрозой миру и стабильности в Европе со времен Второй мировой войны.

Напомним, ранее сообщалось, пора заканчивать войну – Пентагон поставил мощный ультиматум РФ.