Общество

Автовладельцам в  Украине выдадут новые номера: как будут выглядеть

Ирина

В Украине утвердили новый формат автомобильных номеров.

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Об этой информации сообщила Hvylya.net, передает Ura-inform.

Приказ Министерства внутренних дел приказ МВД №814 от 12.12.2022  зарегистрирован в Министерстве юстиции. Таким образом, он вступил в силу. Согласно документу владельцы зарегистрированных автомобилей получат новые номера.

Теперь на номерном знаке авто вместо первых двух букв, обозначающих регион, будут использоваться буквосочетания в зависимости от способа регистрации транспортного средства.

В номерных знаках транспортных средств вместо первых двух букв будут использовать такие обозначения:

-«ED», «DC» – будут получать автомобили, которые были оформлены в электронном кабинете водителя от МВД;

-«DI», «PD» – будут получать автомобили, если машина была зарегистрирована через портал или приложение «Дія».

Напомним, ранее сообщалось, в Украине приняли нововведение по пенсиям: стало известно, на что могут рассчитывать люди.

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