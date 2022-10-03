Нападение на Киев может снова повториться: Наев предупредил, какой информацией владеют ВСУ

На вопрос о вероятности повторного нападения на столицу Украины генерал-лейтенант Сергей Наев дал четкий ответ. По его словам, к сожалению, еще существует вероятность того, что враг атакует столицу и северные регионы нашей страны.

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Об этой информации Наев сообщил в ходе интервью телеканала «ТСН», передает «УРА-Информ».

Командующий Объединенными вооруженными силами Украины, который в настоящее время контролирует северные границы Украины, осмотрев ее укрепления, подтвердил, что противник может попытаться снова захватить Киев.

Телеведущая спросила у командующего Объединенными вооруженными силами Украины: “Как вы оцениваете шансы, что путинская армия снова попытается пройти к Киеву?”, «Как мы должны ответить?”

«Конечно, такая вероятность есть, потому что он никогда не откажется от намерения взять Украину и столицу нашей страны напрямую. На самом деле, Киев до сих пор является приоритетом в злобных планах Путина», – сообщил Наев.

Тем не менее, поспешно успокоив украинцев, Наев сказал, что на сегодняшний день такой угрозы нет, потому что ВСУ не видим накопления сил вторжения с севера.

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