Киев

Нападение на Киев может снова повториться: Наев предупредил, какой информацией владеют ВСУ

Ирина

На вопрос о вероятности повторного нападения на столицу Украины генерал-лейтенант Сергей Наев дал четкий ответ. По его словам, к сожалению, еще существует вероятность того, что враг атакует столицу и северные регионы нашей страны.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации Наев сообщил в ходе интервью телеканала «ТСН», передает «УРА-Информ».  

Командующий Объединенными вооруженными силами Украины, который в настоящее время контролирует северные границы Украины, осмотрев ее укрепления, подтвердил, что противник может попытаться снова захватить Киев.

Телеведущая спросила у командующего Объединенными вооруженными силами Украины: “Как вы оцениваете шансы, что путинская армия снова попытается пройти к Киеву?”, «Как мы должны ответить?”

«Конечно, такая вероятность есть, потому что он никогда не откажется от намерения взять Украину и столицу нашей страны напрямую. На самом деле, Киев до сих пор является приоритетом в злобных планах Путина», – сообщил Наев.

Тем не менее, поспешно успокоив украинцев, Наев сказал, что на сегодняшний день такой угрозы нет, потому что ВСУ не видим накопления сил вторжения с севера.

Напомним, война в Украине перейдет в новую стадию: источник ОП сказал, что выяснила разведка Британии.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

На Киевщине суд наказал 13 коллаборантов: полиция раскрыла подробности

Правоохранители задержали 13 коллаборантов, которые проявили себя с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Суд занялся судьбой нарушителей, а правоохранители предупреждают, что этот список могут пополнить новые люди.

Ирина

В Киеве открыли кафе-пекарню, где будут работать люди с интеллектуальными отклонениями

Несмотря на сложные времена столица Украины отличилась позитивным проектом, который даст работу людям с интеллектуальными отклонениями. Основательница благотворительного фонда «Солнечные люди» Алина Живаго открыла кафе-пекарню Sunshine cafe в ТЦ METRO.

Ирина

Киев накрыл смог: эксперты рассказали, когда воздух очистится

Сегодня, шестого сентября, Киев накрыл смог и соответственный неприятный запах. Этот неприятный удар по аллергикам и всем киевлян обусловлен пожарами. Эксперты объяснили, когда воздух очистится, и какое направление прогнозируется у ветра.

Ирина

Осень для киевских кафе и ресторанов началась с новых ограничений: в КГГА сделали предупреждение

В Киеве с сегодняшнего дня в силу вступают новые ограничения для кафе и ресторанов. Это связано с комендантским часом и соответственно со временем работы заведений.

Ирина

Киевлянам раскрыли, какими станут новые тарифы на тепло и горячую воду

Грядущий отопительный сезон для Киева в плане тарифов пройдет на тех же условиях, что и прошлый. Об этом свидетельствуют свежие утвержденные тарифы для ООО Евро-Реконструкция, которое напрямую связано с Дарницкой ТЭЦ и поставщиком услуг в Днепровском и Дарницком районах.

Ирина

В центре Киева произошло зверское убийство: на мужчину набросилась компания 18-летних парней

Группа 18-летних юношей жестоко избила 34-летнего мужчину, после чего он скончался в больнице. Трагический инцидент произошел в центре Киева на Пастенской площади.