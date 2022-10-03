США готовы дать Украине колоссальные суммы до конца войны: в Bloomberg раскрыли детали

США готовы ежемесячно выделять Украине по 1,5 миллиарда долларов на финансирование бюджета до конца войны. Что примечательно, это не единственная помощь, которую получит Украинское государство.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров, передает «УРА-Информ».

По мнению экспертов, США готовы поддерживать Украину, выделяя на нее около 1,5 миллиарда долларов в месяц во время войны с Россией.

Кроме того, США оказывают давление на своих европейских союзников, чтобы те предоставили аналогичные суммы.

По словам источника, в то время как ЕС ведет внутренние переговоры о выполнении ранее взятых на себя обязательств, союзники обсуждают более регулярный механизм поддержания экономики Украины на плаву, пока бушует война.

Ранее Международный валютный фонд заявлял, что Украине необходимо около 5 миллиардов долларов в месяц для удовлетворения основных потребностей и поддержки экономики. В прошлом месяце страна получила около $2 млрд помощи по сравнению с $4,7 млрд в августе, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, в Украине цена еще на один продукт резко изменилось: эксперты выяснили, что случилось.