США готовы дать Украине колоссальные суммы до конца войны: в Bloomberg раскрыли детали

США готовы ежемесячно выделять Украине по 1,5 миллиарда долларов на финансирование бюджета до конца войны. Что примечательно, это не единственная помощь, которую получит Украинское государство.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров, передает «УРА-Информ».
По мнению экспертов, США готовы поддерживать Украину, выделяя на нее около 1,5 миллиарда долларов в месяц во время войны с Россией.
Кроме того, США оказывают давление на своих европейских союзников, чтобы те предоставили аналогичные суммы.
По словам источника, в то время как ЕС ведет внутренние переговоры о выполнении ранее взятых на себя обязательств, союзники обсуждают более регулярный механизм поддержания экономики Украины на плаву, пока бушует война.
Ранее Международный валютный фонд заявлял, что Украине необходимо около 5 миллиардов долларов в месяц для удовлетворения основных потребностей и поддержки экономики. В прошлом месяце страна получила около $2 млрд помощи по сравнению с $4,7 млрд в августе, заявил министр финансов Сергей Марченко.
Напомним, в Украине цена еще на один продукт резко изменилось: эксперты выяснили, что случилось.
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