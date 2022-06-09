Список самых дорогих городов для проживания для приезжих: Азия в лидерах

Гонконг является самым дорогим городом в мире для проживания экспатов или высококлассных специалистов

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Согласно рейтингу журнала Fortune, второй год подряд Гонконг является самым дорогим городом в мире для проживания экспатов или высококлассных специалистов, работающих за границей. Второе и третье места в рейтинге заняли Нью-Йорк и Женева.

По данным организации ECA International, проводившей исследование, более высокие цены и более сильная валюта за последний год поставили азиатский город на первое место. Лондон и Токио замыкают первую пятерку. Рост стоимости аренды был одной из причин, по которой Лондон и Нью-Йорк вошли в первую пятерку, при этом арендная плата в этих городах увеличилась на 20% и 12 процентов соответственно, пишет УРА-Информ.

Вот 20 самых дорогих для жизни городов мира по версии журнала Fortune:

1. Гонконг (место в рейтинге 2021 года: 1),

2. Нью-Йорк, США (4),

3. Женева, Швейцария (3),

4. Лондон, Великобритания (5),

5. Токио, Япония (2),

6. Тель-Авив, Израиль (7),

7. Цюрих, Швейцария (6),

8. Шанхай, Китай (9),

9. Кантон, Китай (10),

10. Сеул, Южная Корея (8),

11. Сан-Франциско, США (15),

12. Шэньчжэнь, Китай (12),

13. Сингапур (13),

14. Пекин, Китай (16),

15. Иерусалим, Израиль (18),

16. Берн, Швейцария (17),

17. Йокогама, Япония (11),

18. Копенгаген, Дания (14),

19. Осло, Норвегия (19),

20. Тайбэй, Тайвань (21).

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