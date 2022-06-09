Экономика

Список самых дорогих городов для проживания для приезжих: Азия в лидерах

Гонконг является самым дорогим городом в мире для проживания экспатов или высококлассных специалистов

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Согласно рейтингу журнала Fortune, второй год подряд Гонконг является самым дорогим городом в мире для проживания экспатов или высококлассных специалистов, работающих за границей. Второе и третье места в рейтинге заняли Нью-Йорк и Женева.

По данным организации ECA International, проводившей исследование, более высокие цены и более сильная валюта за последний год поставили азиатский город на первое место. Лондон и Токио замыкают первую пятерку. Рост стоимости аренды был одной из причин, по которой Лондон и Нью-Йорк вошли в первую пятерку, при этом арендная плата в этих городах увеличилась на 20% и 12 процентов соответственно, пишет УРА-Информ.

Вот 20 самых дорогих для жизни городов мира по версии журнала Fortune:

  • 1. Гонконг (место в рейтинге 2021 года: 1),
  • 2. Нью-Йорк, США (4),
  • 3. Женева, Швейцария (3),
  • 4. Лондон, Великобритания (5),
  • 5. Токио, Япония (2),
  • 6. Тель-Авив, Израиль (7),
  • 7. Цюрих, Швейцария (6),
  • 8. Шанхай, Китай (9),
  • 9. Кантон, Китай (10),
  • 10. Сеул, Южная Корея (8),
  • 11. Сан-Франциско, США (15),
  • 12. Шэньчжэнь, Китай (12),
  • 13. Сингапур (13),
  • 14. Пекин, Китай (16),
  • 15. Иерусалим, Израиль (18),
  • 16. Берн, Швейцария (17),
  • 17. Йокогама, Япония (11),
  • 18. Копенгаген, Дания (14),
  • 19. Осло, Норвегия (19),
  • 20. Тайбэй, Тайвань (21).

Ранее мы сообщали, что Всемирный банк одобрил $1,49 млрд новых средств для Украины.

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