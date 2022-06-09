Список самых дорогих городов для проживания для приезжих: Азия в лидерах

Гонконг является самым дорогим городом в мире для проживания экспатов или высококлассных специалистов
Согласно рейтингу журнала Fortune, второй год подряд Гонконг является самым дорогим городом в мире для проживания экспатов или высококлассных специалистов, работающих за границей. Второе и третье места в рейтинге заняли Нью-Йорк и Женева.
По данным организации ECA International, проводившей исследование, более высокие цены и более сильная валюта за последний год поставили азиатский город на первое место. Лондон и Токио замыкают первую пятерку. Рост стоимости аренды был одной из причин, по которой Лондон и Нью-Йорк вошли в первую пятерку, при этом арендная плата в этих городах увеличилась на 20% и 12 процентов соответственно, пишет УРА-Информ.
Вот 20 самых дорогих для жизни городов мира по версии журнала Fortune:
- 1. Гонконг (место в рейтинге 2021 года: 1),
- 2. Нью-Йорк, США (4),
- 3. Женева, Швейцария (3),
- 4. Лондон, Великобритания (5),
- 5. Токио, Япония (2),
- 6. Тель-Авив, Израиль (7),
- 7. Цюрих, Швейцария (6),
- 8. Шанхай, Китай (9),
- 9. Кантон, Китай (10),
- 10. Сеул, Южная Корея (8),
- 11. Сан-Франциско, США (15),
- 12. Шэньчжэнь, Китай (12),
- 13. Сингапур (13),
- 14. Пекин, Китай (16),
- 15. Иерусалим, Израиль (18),
- 16. Берн, Швейцария (17),
- 17. Йокогама, Япония (11),
- 18. Копенгаген, Дания (14),
- 19. Осло, Норвегия (19),
- 20. Тайбэй, Тайвань (21).
Ранее мы сообщали, что Всемирный банк одобрил $1,49 млрд новых средств для Украины.
Average Rating