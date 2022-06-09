В Генштабе ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Северодонецке

В городе продолжаются бои.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новую информацию по ситуацию на фронте, в том числе и в городе Северодонецк, который является фактически главной целью оккупантов в последнее время. Информация была опубликована по состоянию на утро девятого июня.

Там отметили, что противник продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк. При этом оккупанты осуществлял огневой влияние на подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня в этом направлении, пишет УРА-Информ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

“Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горное и Катериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм”, – добавили в Генштабе.

Также отмечается, что в направлении населенного пункта Катериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково.

Ранее мы сообщали, что ВСУ могут выйти из Северодонецка.