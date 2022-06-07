Политика

«Власти ДНР» вновь слезно попросились в Россию: ответа нет

Для «власти ДНР» курс на «воссоединение Донбасса» с Россией остается неизменным с 2014 года

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Для так называемой «власти ДНР» курс на «воссоединение Донбасса» с оккупационной россией остается неизменным с 2014 года. Об этом заявил «председатель народного совета ДНР» Владимир Бидевка, передает УРА-Информ.

«Каждый из коллег, каждый житель ДНР меня в этом поддержит, что мы — хотим домой. Мы хотим домой уже давно, и настроения эти не изменились с 2014 года. Уверен, мы обязательно будем дома, в составе большой России. России славной, России великой. И я уверен, что здесь все мы должны работать на благо этой цели, на благо России, и сконцентрироваться сегодня вокруг лидера России, президента Владимира Путина», – отметил в ходе встречи со спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным в Москве.

Ранее сообщалось, что захваченный оккупантами из РФ Херсон никто штурмовать не будет, его достаточно взять в полукольце, а после этого уже прижать к Днепру.

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