«Штурмовать не придется»: стало известно, как ВСУ будут освобождать Донбасс

Если не давать снабжать группировку войск РФ огневым контролем, то она долго не выдержит

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Захваченный оккупантами из РФ Херсон никто штурмовать не будет, его достаточно взять в полукольце, а после этого уже прижать к Днепру. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале «Украина 24», передает УРА-Информ.

«Это действительно так. Кстати, этот плацдарм на реке Ингулец, именно для этого мы его и подготовили, чтобы наступать в направлении Новая Каховка для рассечения российской группировки на правом берегу Днепра на две части — северную и южную, Криворожскую и Херсонскую. И это действительно может послужить фактически отсечением этих группировок, снабжение, которых будет затруднено практически как в окружении. Останется только река Днепр, только вплавь можно будет», – подчеркнул Жданов.

Ранее сообщалось, что так называемый «пенсионный фонд ДНР» уже якобы начал выплату первых пенсионных выплат в оккупированном украинском Мариуполе.