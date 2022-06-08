Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону

Все из-за того, что невозможно представить, что будет следующей зимой.

Время чтения: 39 Секунд

Украинские власти уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

В своем видеообращении он заявил, что украинцев ожидает самая тяжелая зима за время независимости и к ней нужно готовиться уже сейчас. Он заявил, что несмотря на планы России, Украина должна готовиться к следующей зиме – “в нашем государстве, на своей земле, для всех граждан”, пишет УРА-Информ.

“В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан”, – подчеркнул Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский предостерег украинцев.