Зеленский сделал важное заявление по ВСУ: не нужно этого делать

Украинский президент выступил с очередным обращением к украинцам.

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Украинским гражданам не нужно указывать украинским военным, как и где идти в контрнаступление или предпринимать другие действия, связанные с защитой украинских территорий. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Во время своего видеообращения вчера вечером, 31 мая, глава государства предостерег украинских граждан от таких действий и заявил, что Украина ценит каждую жизнь и это очень важно, пишет УРА-Информ.

“Хочу сегодня обратиться к тем в Украине, кто пытается, скажем так, подгонять Вооруженные силы нашего государства или указывать, как следует наступать и где в первую очередь отбросить врагов. Украина ценит каждое мнение. Но прежде Украина ценит каждую жизнь. И это аксиома”, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что “Украина никогда не сделает как Россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в Москве пожелали что-нибудь захватить за несколько дней или до определенной даты”.

Ранее Зеленский раскрыл правду о потерях Украины во время войны с Россией.