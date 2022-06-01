Россия до конца года получит десятки миллиардов евро от продажи нефти

Витольд Ващиковский о новом пакете санкций

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К концу года Россия получит десятки, а то и сотни миллиардов евро или долларов от продажи сырой нефти. Об этом заявил бывший глава польской дипломатии, а ныне депутат Европарламента от ПиС Витольд Ващиковский. Так он прокомментировал итоги завершившегося в Брюсселе заседания Совета Европы.

Соглашение, заключенное в понедельник вечером лидерами ЕС, предполагает, что к концу года ЕС откажется от 90 процентов импорта российской нефти. Остальные 10 процентов это поставки по южному участку нефтепровода «Дружба», содержание которого в основном выиграла Венгрия. Однако это задумано как временное решение, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

«Я бы не назвал это компромиссом. Страны, которые почти на сто процентов зависят от российской нефти, транспортируемой по трубопроводам, получили то, что хотели. Остальные тоже до конца года еще смогут купить эту нефть. До конца года Россия получит десятки, а может и сотни миллиардов евро или долларов”, – оценил Ващиковский.

“Огромная часть европейских стран годами действовала необдуманно. Они думали, что у России нет никаких агрессивных планов, имперских интересов, они думали, что все идет к счастью мира. Я, в свою очередь, годами напоминал, что Европа не клуб альтруистов. Здесь идет беспощадная конкуренция за наши интересы”, – подчеркнул бывший министр иностранных дел Республики Польша.

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