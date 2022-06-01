Экономика

Стало известно, как изменятся тарифы на отопление во время войны: СМИ дали ответ

Многие люди задаются вопросами касательно коммунальных платежей в военное время, поскольку понимают, что экономика государства находится далеко не в самом лучшем состоянии. Однако официальные средства массовой информации в Украине сообщили, что людям нечего бояться.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Тарифы на газ, а также отопление для населения во время войны остаются без изменений. Стоимость газа, а также отопления не будет повышаться или понижаться. Это на время войны. Разница между существующим тарифом и рыночной ценой предприятиям заплатит государство. Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко», – сказано в сообщении.  

Затем он добавил, что соответствующие механизмы покрытия разницы в создании цены рассматривались на селекторном совещании. Уже были рассмотрены разные варианты для внедрения вышеупомянутой инициативы.

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