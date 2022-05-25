Зеленский поставил важную задачу СБУ: стало известно, что будут отныне контролировать в стране

Глава Украинского государства Владимир Зеленский, как сообщает инсайдер, дал постановление СБУ касательно работы средств массовой информации. Если источник прав, то уже довольно скоро под Банковой будут все основные СМИ в стране.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что Офис Президента дал распоряжение СБУ полностью производить контроль над информационным полем в Украине. Всякое оппозиционное или критическое мнение в адрес руководства государства не должно просачиваться в медиа. На Банковой следят за всеми публикациями ЛОМов/СМИ или телеграм-каналов с помощью контент-анализа, а также тотального контроля за редакциями», – сообщил источник.

В данный момент неизвестно, к чему это может привести и, более того, будет ли подобное распоряжение действовать до конца каденции Зеленского. Возможно, такая мера необходима для того, чтобы одолеть российского оккупанта. В любом случае, эксперты пока молчат.

Напомним, в Херсонской области вторая Буча – Денисова рассказала, какие зверства творят русские.