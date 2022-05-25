Происшествия

Арестович рассказал, почему Офис президента не комментирует ситуацию с военными из Азовстали

Советник главы ОП рассказал, что сейчас нельзя этого делать.

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После вывода украинских войск из Азовстали Офис президента Украины практически не комментирует ситуацию. Почему так происходит рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

В интервью Курбанова LIVE он рассказал о том, что операция спасения защитников Азовстали и переговорный процесс по их обмену продолжаются. Однако весь процесс очень тяжелый, пишет УРА-Информ.

“Мы не комментируем эту тему, она очень чувствительная. Операция продолжается, переговоры продолжаются. Любое неосторожное заявление может навредить”, – сказал он.

Он отметил, что ситуация очень хрупкая и любое слово может изменить ситуацию.

“Очень опасно что-либо говорить. Проще промолчать. Пожертвовать интересам информирования общества, чтобы не навредить парням и девушкам из «Азовстали». Любое заявление, осторожное или нет, могут использовать для пересмотра условий предварительных переговоров”, – добавил Арестович.

Ранее мы сообщали, что Минобороны Украины сообщило, к какой войне готовится Кремль.

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