Арестович рассказал, почему Офис президента не комментирует ситуацию с военными из Азовстали

Советник главы ОП рассказал, что сейчас нельзя этого делать.
После вывода украинских войск из Азовстали Офис президента Украины практически не комментирует ситуацию. Почему так происходит рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.
В интервью Курбанова LIVE он рассказал о том, что операция спасения защитников Азовстали и переговорный процесс по их обмену продолжаются. Однако весь процесс очень тяжелый, пишет УРА-Информ.
“Мы не комментируем эту тему, она очень чувствительная. Операция продолжается, переговоры продолжаются. Любое неосторожное заявление может навредить”, – сказал он.
Он отметил, что ситуация очень хрупкая и любое слово может изменить ситуацию.
“Очень опасно что-либо говорить. Проще промолчать. Пожертвовать интересам информирования общества, чтобы не навредить парням и девушкам из «Азовстали». Любое заявление, осторожное или нет, могут использовать для пересмотра условий предварительных переговоров”, – добавил Арестович.
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