В РФ уже начали заявлять о том, что воюют не с Украиной, а с Западом

Начали искать оправдание своему провалу.

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Российские власти уже начали оправдываться за провал войны с Украиной. Там начали заявлять о том, что воюют уже с Западом, а не только с Украиной.

Так первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что якобы идет война не с Украиной, а с “объединённым Западом руками украинцев”, пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

“Мы одинаково понимаем, что в “спецоперации” на территории Украины Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединённый Запад на территории Украины и руками украинцев”, – заявил чиновник.

Ранее украинская разведка сообщила, что отдал приказ СМИ в пропаганде акцентировать внимание россиян на “противостоянии армии РФ всем странам Евросоюза и НАТО”. То есть хотят оправдать провал России в войне с Украиной, так как воюют не только против Киева, но и практически всего мира.

Ранее мы сообщали, что Байден одобрил дополнительные $100 млн на перевооружение Украины.