Политика

Байден одобрил дополнительные $100 млн на перевооружение Украины

Очередная важная помощь от американцев.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил в четверг, что администрация президента США Джо Байдена утвердила выделение из запасов Пентагона для защиты от российского вторжения дополнительных 100 миллионов долларов на американское оружие, оборудование и поставки для Украины.

Решение, принятое в четверг, знаменует собой 10-й раз, когда Байден использует свои президентские полномочия по сокращению расходов (PDA) для помощи Украине, механизм, позволяющий президенту передавать излишки оружия без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию, пишет УРА-Информ.

Ранее в четверг Сенат США подавляющим большинством голосов принял закон о новом пакете помощи для Украины на сумму 39,8 млрд долларов. Средства будут направлены, в том числе, на  вооружение, помощь беженцам и экономическую помощь.

Президенту Байдену еще предстоит подписать закон, чтобы он вступил в силу.

Ранее мы сообщали, что Украина может повторить Карабахский сценарий.

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