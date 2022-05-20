ВСУ показали, что до своей смерти на войне писали русские оккупанты: возмутительные кадры

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» решил исследовать социальные странички людей, которые ехали на территорию нашей страны с целью захватывать города и убивать людей. Однако вместо этого ВСУ уничтожили их, предоставив возможность общественности познакомиться со своего рода «творчеством» оккупантов.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Проанализировал всего 3-4 страницы, можно прийти к выводу о том, что люди, приехавшие в Украину на войну, довольно-таки идейно подкованные. Одни пишут о том, что по приказу главы Кремля Владимира Путина они будут воевать. Другие же, в свою очередь, коверкают известное выражение «слава Украине», как бы насмехаясь над народом и ВСУ в частности.

Однако, по информации полковника ВСУ, эти люди более не представляют никакой угрозы, поскольку они были ликвидированы силами Вооруженных сил Украины. Что примечательно, в последнее время подобные фотографии довольно часто выкладывают лица, причисляющие себя к командованию Вооруженными силами Украины.

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