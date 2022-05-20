Происшествия

Генштаб опубликовал обновленные данные по потерям оккупантов: почти 29 000 солдат ликвидировано

Украина уверенно приближается к отметке 30 000 по этому показателю.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные по потерям оккупантов по состоянию на утро 20 мая. Количество ликвидированных российских солдат приближается к отметке 30 000.

Российская армия на данный момент потеряла уже 28 700 солдат. Только за последние сутки этот показатель увеличился на 200 оккупантов, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные ВСУ.

Генеральный штаб ВСУ информирует, что с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля украинские военные сумели уничтожить 1 263 танка противника, плюс девять за сутки, 3 090 боевых бронированных машин (плюс 27) и 596 артиллерийских систем (плюс 1).

За сутки украинскими военными был сбит один самолет (204 с начала войны) и один вертолет (168), а также 5 (460) БПЛА оперативно-тактического уровня.

С начла войны ВСУ уничтожили 596 артиллерийских систем, 200 РСЗО и 93 средств ПВО. Также было уничтожено 2 162 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 43 единицы специальной техники.

Ранее мы сообщали, что Пентагон впервые прокомментировал эвакуацию украинских военных из Азовстали.

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