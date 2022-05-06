Эта операция затянулась – Лукашенко двусмысленно высказался о войне в Украине

Непризнанный Западом лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко резко изменил свою риторику о так называемой «спецоперации» в Украинском государстве, а также самом ее ходе. Более того, он заявил, что она даже «затянулась».

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Об этой информации сообщила «Украинская Правда», передает «УРА-Информ».

В самом начале лидер РБ сообщил, что не думал о таком периоде войны. По его словам, «спецоперация», действительно, затянулась. Однако, как известно, еще 22-23 февраля его риторика в адрес Украинского государства была достаточно жесткой и даже угрожающей. Более того, он даже тематически надел военную форму, что сильно рассмешило комментаторов в интернете, которые успели прозвать его «картофельным фюррером».

«Я не так погружен в данную проблему, чтобы точно говорить, идет ли все по плану у Российской Федерации. Еще раз подчеркну: я ощущаю это так, словно операция эта затянулась», – сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, британская разведка раскрыла планы Путина до 9 мая.