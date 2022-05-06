Культура

Стало известно, куда Ани Лорак отправила свою дочь: СМИ выяснили, что случилось

Не так давно средства массовой информации обратили внимание, что известная певица Ани Лорак не появилась на юбилее своего коллеги Филиппа Киркорова. Эксперты начали выяснять, что с ней случилось, и куда пропала так же ее дочь. Со временем СМИ разузнали правду.

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Об этой информации сообщил портал «Хвиля», передает «УРА-Информ».

Примечательно то, что, как сообщают эксперты, певица еще ни разу не пропускала вечеринок и праздников, которые были организованы в честь Киркорова. По этой причине не только специалисты шоу-бизнеса, но и фанаты певицы разволновались, что же могло случиться. Однако комментариев по поводу такой странности никаких не было дано.

Так же потеряли из виду дочь исполнительницы. Впрочем, не так давно ее обнаружили в одном из ТЦ, который расположен на территории Турции. Специалисты выяснили, что девочка находится в данный момент на попечении у своего отца по имени Мурат Налчаджиоглу. На этом фоне все еще неизвестно, находится ли Лорак в Турции или в РФ.

Напомним, против Киркорова в РФ хотят возбудить уголовное дело: СМИ разобрались, что произошло.

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