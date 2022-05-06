Политика

Британская разведка раскрыла планы Путина до 9 мая

Хочет получить символическую победу.

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По данным британской разведки, усилия россиян по захвату «Азовстали» в Мариуполе связаны с приближающимся Днем Победы. Владимир Путин, пишут британцы, хочет «добиться символического успеха в Украине» до 9 мая. Однако в Пентагоне заявили, что русские вывели большую часть своих войск из района Мариуполя на север.

«Азовсталь» — последний плацдарм украинской обороны в Мариуполе. В конгломерате обороняются бойцы полка «Азов» Национальной гвардии Украины и 36-й отдельной бригады морской пехоты. Во вторник российские войска прорвались к заводским помещениям. Отчеты о текущей ситуации неясны. Украинская сторона сообщает о продолжающихся ожесточенных боях, пишет УРА-Информ.

В пятницу британская разведка также писала о боях на «Азовстали» в ежедневном сводке о ситуации на Украине. Там пишут, что русские «продолжают наземную атаку на сталелитейные заводы «Азовстали», несмотря на заявления России о том, что они будут стремиться лишь перекрыть доступ к ним».

Возобновленные усилия России по завоеванию «Азовстали» и завершению захвата Мариуполя, вероятно, связаны с предстоящим празднованием Дня Победы 9 мая и желанием Путина добиться символического успеха на Украине, заявили в разведслужбе, подчеркнув, что «эти усилия стоили России личного состава, оборудования и боеприпасов». «Пока продолжается украинское сопротивление в «Азовстали», российские потери будут продолжать расти и мешать оперативным планам на юге Донбасса», — говорится в анализе.

Ранее мы сообщали, что из Азовстали провели очередной этап эвакуации.

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