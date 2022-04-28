россия начинает угрожать Японии: что произошло

Все из-за военных учений с американцами.

Время чтения: 47 Секунд

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов пригрозил Японии «ответными мерами», если Токио будет развивать военное сотрудничество с США у границ России.

На прошлой неделе ВМС Японии и США завершили совместные учения в Восточно-Китайском море и на Филиппинах. Ранее в апреле американский военный корабль «Авраам Линкольн» принял участие в аналогичных маневрах в Японском море, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

«Мы воспринимаем подобные инициативы как угрозу безопасности нашего государства. Если масштабы японо-американских военных авантюр возрастут, мы предпримем ответные меры по укреплению обороноспособности России», — заявил Моргунов.

«Япония и США не предпринимают никаких нестандартных действий, которые могли бы оправдать такого рода реакцию», — оценил Джеймс Д.Дж. Браун, профессор политологии американского отделения Университета Темпл в Токио.

Как сообщает CNN, заявление российского министерства дипломатии было связано с давним спором между двумя странами из-за Курильских островов, укреплением сотрудничества Японии с НАТО и недавними действиями правительства в Токио в отношении Украины.

Ранее американские эксперты назвали цели Путина в Приднестровье.