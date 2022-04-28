Экономика

Оккупанты с мая намерены в Херсонской области ввести рубли

Российские оккупанты делают все по методичке.

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Российские оккупанты намерены в Херсонской области ввести рубли. Такое заявление сделали так называемые местные “власти”.

Самопровозглашенный “заместитель главы” военно-гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что процесс должен начаться уже с первого мая, пишет УРА-Информ со ссылкой на пропагандисткие СМИ.

Стремоусов заявляет, что “переходный период” займет до 4 месяцев: будут ходить и рубль, и гривна, а затем будет полный переход на рубль.

Ранее так называемые местные “власти” заявляли о том, что хотят ввести рубли на территории области уже в апреле, но этого не произошло.

Стоит отметить, что Херсон пребывает в оккупации с первых дней войны. Еще в конце февраля российские войска зашли в город и оккупировали его.

Напомним, что после оккупации россияне практически сразу вводят свою валюту. Так было на Донбассе и в других непризнанных “республиках”.

Ранее Алексей Арестович рассказал, когда Украина пойдет в наступление по всем линиям фронта.

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