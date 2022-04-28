Украина сама должна решать, стоит ли наносить удары по территории россии – Блинкен и Джонсон

Американский и британский чиновники высказались по важной ситуации.

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США и Великобритания официально заявили, что только Украине нужно решать вопрос о том, стоит ли переносить военные действия на территорию россии, которая ведет войну с Украиной.

С такими словами выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, сейчас Вашингтон нацелен на то, чтобы предоставить украинцам все необходимое, чтобы вытеснить россиян с территории страны, пишет УРА-Информ.

“Отдельный вопрос состоит в том, должны ли украинцы совершать действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае – это их собственное решение”, – заявил он.

В тоже время, Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Британия не возражает, если бы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории РФ.

“Мы не хотим, чтобы кризис вышел за границы Украины… Но украинцы, очевидно, как сказал Джеймс Хиппи, имеют право защищать себя. На них нападают с территории России… они имеют право защищаться и обороняться”, – заявил Джонсон.

Ранее мы сообщали, что Вашингтон может передавать оружие Украине в течение 72 часов после запроса Киева.