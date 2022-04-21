Политика

Поставки тяжелого вооружения для Украины только через торговлю со странами НАТО и ЕС – министр обороны Германии

Германия все-таки хочет что-то передать Украине.

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Министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) заявила, что Германия предоставит Украине танки и тяжелое вооружение, но это будет происходить за счет замены техники внутри стран-партнеров ЕС и НАТО.

Ламбрехт подчеркивает, что Германия не может поставлять Украине тяжелое вооружение из запасов Бундесвера, поэтому это делается за счет торговли со странами-членами НАТО и ЕС. В основном это относится к оружию из восточногерманских запасов, ранее отправленному Бундесвером, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ,

«Речь идет о танках, БМП и различных системах, от которых откажутся отдельные страны. Разговоры об этом ведутся, и все идет гладко», — заверила Ламбрехт в программе RTL/ntv.

Что касается сроков поставок в Украину, министр сообщил, что это «вопрос ближайших дней». “Ближайшие две недели станут решающим моментом в борьбе между Украиной и Россией, мы должны поддержать эту борьбу, поэтому она идет очень быстро”, – добавила она.

В свою очередь глава СДПГ в Тюрингии Георг Майер в интервью, опубликованном в четверг в газете “Thueringer Allgemeinen”, высказался за прямые поставки БТР и тяжелого вооружения в Украину. предоставить или профинансировать самое эффективное вооружение для Украины, то есть ракеты, противотанковые и зенитные орудия”.

Ранее мы сообщали, что Партия канцлера Шольца позорит Германию.

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