Россия закрывает консульства Литвы, Латвии и Эстонии на своей территории

Россияне пошли на очередной агрессивный шаг.

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Россия объявила, что закрывает консульства Литвы, Латвии и Эстонии на своей территории. МИД Литвы счел такие действия неоправданными, ведущими к дальнейшей политической и дипломатической самоизоляции России

Сотрудники консульств стран Балтии, а также члены их семей должны покинуть территорию России в течение 15 дней, пишет УРА-Информ.

Министерство иностранных дел Литвы заявило в четверг, что решение России стало ответом на действия Литвы, а также двух других прибалтийских республик.

4 апреля Литва понизила ранг дипломатических отношений с Россией в ответ на ее военную агрессию против суверенной Украины и зверства, совершенные российскими вооруженными силами в оккупированных городах Украины, в том числе ужасную бойню в Буче; она выслала российского посла из своей страны и закрыла российское консульство в Клайпеде.

5 апреля МИД Латвии принял решение отозвать согласие на работу генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае. В свою очередь Эстония закрыла российское консульство в Нарве.

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