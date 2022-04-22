Происшествия

В Генштабе ВСУ назвали потери оккупантов за последние дни на Донбассе

Украинские военные уничтожили больше количество оккупантов.

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После начала второй фазы войны в Украине российская армия несет снова большие потери. На Донбассе украинские военные продолжают уничтожать противника.

Так Генеральном штабе ВСУ опубликовали данные по потерям противника на Донбассе за предыдущие два дня 20 и 21 апреля. Так 20 апреля в райбольницу города Новоайдар была доставлена очередная партия раненых военнослужащих вооруженных сил рф (около 220 человек) и более 50 тел погибших захватчиков, пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Генштаба

“Кроме того, батальонная тактическая группа 136-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, которая действовала на Кураховском направлении, понесла значительные потери в живой силе (до 250 человек) и потеряла до 10 единиц реактивных и ствольных артиллерийских систем”, – сказано в сообщении.

Интересно, что появляется все больше сообщений о том, что те, кто воевал в Украине в марте не получили “боевых” еще даже за март. Из-за этого российские военнослужащие высказывают недовольство и возмущение.

Ранее мы сообщали, что на Западе Украины оккупанты могут массово обстреливать железнодорожную инфраструктуру.

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